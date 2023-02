La legge di Lidia Poët, Matilda De Angelis da record su Netflix: è terza nel mondo!

A circa una settimana dal debutto di La legge di Lidia Poët, la nuova serie tv originale Netflix Italia con protagonista l'amatissima Matilda De Angelis sta facendo registrare risultati da record per le produzioni nostrane.

Lo show, dedicata alla prima avvocatessa d'Italia, ha infatti esordito al terzo posto della Top Ten delle serie non in lingua inglese nella classifica globale di Netflix, resa nota in queste ore grazie ai dati registrati per la settimana dal 13 al 19 febbraio 2023: lo show prodotto da Matteo Rovere è approdato nelle top10 di ben 55 diverse nazioni nelle quali Netflix è attivo, posizionandosi addirittura al primo posto in Ungheria, Polonia, Romania e Ucraina (curiosamente non in Italia, dove ha esordito in terza posizione per via dell'incredibile successo di Mare fuori, le cui due prime stagioni sono da più di 20 settimane nella Top 10 e risulta attualmente al primo e al secondo posto).

La legge di Lidia Poët diventa così la serie italiana più vista a livello globale su Netflix, con 28,2 milioni di spettatori: in classifica solo due serie coreane davanti a lei, Love to Hate You, al secondo posto con 28,5 milioni (ma con meno paesi, 51), e Physical che invece vanta 45,4 milioni. L'anno scorso, di questi tempi, Fedeltà, la serie italiana firmata da Alessandro Fabbri, Elisa Amoruso, Laura Colella e tratta dal romanzo di Marco Missiroli per la regia di Andrea Molaioli e Stefano Cipani, entrò in Top10 globale ma al sesto posto e con 18,8 milioni di ore in 42 nazioni.

