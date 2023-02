La legge di Lidia Poët, Netflix bocciata in Storia: 'Il primo avvocato donna non fu lei'

La legge di Lidia Poët è da record su Netflix, ma in queste la serie tv con protagonista Matilda De Angelis dedicata al primo avvocato donna d'Italia è stata rimandata a settembre in Storia d'Italia.

"Ho scritto a Netflix, Lidia Poët non è la prima avvocatessa d'Italia, ma la prima donna iscritta all'ordine degli avvocati di Torino. La prima avvocatessa d'Italia è Giustina Rocca di Trani" ha dichiarato l'avvocatessa Cecilia Di Lernia, assessore alla Legalità e alla Polizia locale del Comune di Trani. La stoccata è tutta diretta alla serie Netflix, una delle più viste sulla piattaforma di streaming on demanda in questo momento non solo in Italia ma in tutto il mondo, dato che dal giorno del suo debutto il 15 febbraio scorso è arrivata nella top10 di ben 55 paesi.

Co-diretta dalla regista barese Letizia Lamartire, la serie segue Matilde De Angelis nel ruolo di Lidia Poët, una giovane laureata in legge a Torino che per non può esercitare l'avvocatura in quanto donna e che per questo motivo viene costretta a fare da assistente al fratello, anche lui avvocato, mettendo in mostra straordinarie abilità da detective. Come sostiene la Di Lernia, però, sebbene Lidia Poët abbia svolto la professione tra la fine dell'800 e i primi decenni del '900, Giustina Rocca è arrivata molto prima, nella seconda metà del 1400, e le sue gesta ispirarono addirittura William Shakespeare, che per "Il mercante di Venezia" basò su di lei il personaggio di Porzia di Belmonte. "Ma c'è una differenza" ha precisato la Di Lernia. "Porzia è stata costretta a travestirsi da uomo per poter esercitare nell'opera. Giustina Rocca quando ha pronunciato il suo lodo l'ha pronunciato da donna e in volgare, proprio perché voleva rendere la sua arringa accessibile a tutti".

