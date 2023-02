La legge di Lidia Poët, la pronipote di Lidia critica Netflix: 'Ho spento sdegnata'

Netflix viene bacchettata ancora: dopo le dichiarazioni dell'assessore Cecilia di Lernia sul fatto che Lidia Poët non fu il primo avvocato donna di Italia, anche la pronipote del personaggio storico ha criticato la serie tv con protagonista Matilda De Angelis.

A stroncare la fiction Netflix è infatti intervenuta Marilena Jahier Togliatto, una delle ultime discendenti della vera Lidia Poët: “Mi lasci dire che in quella serie tv non c’è sul serio nulla della mia parente Lidia: ne ho vista una sola puntata e poi ho abbandonato per sdegno”, ha spiegato ai microfoni de La Stampa. “Io non l’ho mai conosciuta Lidia, ma in famiglia se n’è sempre parlato tantissimo. Quella scenaccia di sesso all’inizio della prima puntata? Il linguaggio in cui scade a volte Lidia? È vero, è una fiction, ma nell’800 quelle parolacce manco esistevano. Va bene romanzare, ma neanche storpiare così un personaggio che tanto bene ha fatto alla storia dell’emancipazione femminile, mi pare ingeneroso. E di segno opposto al senso che ha voluto dare alla sua esistenza la mia lontana prozia”.

Lidia Poët, così come suo fratello, non si è mai sposata e oggi gli eredi sono ben pochi, che vivono quasi tutti in Piemonte tra Pinerolo e Pomaretto: la più giovane è proprio Marilena Jahier Togliatto, che però della serie tv di Netflix, "fin troppo romanzata", non ne vuole proprio sapere. Un suo parente, Valdo Poët, si è invece portato avanti con le critiche dato che ha aspramente bocciato La legge di Lidia Poët senza neanche averla vista: “Mi sono bastati i racconti: io l’ho conosciuta la vera Lidia, quando avevo 7 anni, a Diano Marina, e me ne hanno sempre parlato come di una donna serissima, dedita soltanto allo studio, elegante e riservatissima”, ha dichiarato. Il buon Valdo però ha confessato: "Magari ne vedrò qualche pezzetto".

Per altri contenuti scoprite dove è stata girata La legge di Lidia Poët.