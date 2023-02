La legge di Lidia Poët: quando esce la stagione 2 su Netflix?

La legge di Lidia Poët ha esordito su Netflix ricevendo un buon successo di pubblico e di critica grazie al forte accento internazionale di questa produzione italiana che riesce a mescolare un sapore antico a tematiche assolutamente attuali.

La serie si basa sulla storia vera della prima avvocata italiana e dei tanti ostacoli che ha trovato sulla strada verso il successo nella sua professione nella penisola di fine ‘800.

La legge di Lidia Poët è stata girata completamente a Torino, con ambientazioni e atmosfere molto suggestive e vede Lidia occuparsi dei casi dei suoi clienti mentre cerca di ribaltare una sentenza che l’ha esclusa dall’albo degli avvocati, in un riuscito equilibrio tra trama orizzontale e antologia dei vari misteri.

La prima stagione è formata, infatti, da sei episodi autoconclusivi e dal racconto della battaglia personale della protagonista che è diventata un simbolo storico del femminismo e dell’emancipazione.

Uscita il 15 febbraio 2023 sulla piattaforma dalla N rossa, La legge di Lidia Poët sembra già avere una fanbase accanita, che si interroga su un rinnovo della serie e su quando un’eventuale seconda stagione potrebbe uscire in streaming.

Al momento non abbiamo informazioni a riguardo, ma dato il riscontro positivo non è difficile immaginare che Netflix possa seriamente pensare ad una seconda stagione che permetterebbe alle produzioni italiane di ottenere uno slancio di popolarità e autorevolezza. Non vi resta che restare su queste frequenze per rimanere aggiornati in merito, intanto vi lasciamo a un articolo con tutti i dettagli che dovete conoscere riguardo La legge di Lidia Poët.