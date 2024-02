La legge di Lidia Poët, quando uscirà la seconda stagione della serie Netflix?

A giugno 2023, Netflix ha annunciato che la seconda stagione de La legge di Lidia Poët si farà. La serie creata da Guido Iuculano e Davide Orsini è ispirata alla vita di Lidia Poët, la prima donna in Italia a svolgere la professione di avvocato.

Un ruolo importante per la protagonista Matilda De Angelis, affiancata (tra gli altri) da Eduardo Scarpetta nel ruolo del giornalista Jacopo Barberis. Il racconto della prima stagione dello show diretto da Matteo Rovere e Letizia Lamartire si dipanava nell'arco sei episodi, che hanno riscosso grande successo tanto in Italia (dove la serie si è aggiudicata il riconoscimento di Miglior Serie Crime ai Nastri d'Argento) quanto all'estero. Un trionfo che tuttavia non è bastato a rendere lo show immune dalla stroncatura di una delle discendenti della vera Lidia Poët.

La Legge di Lidia Poët tornerà con sei episodi inediti, attualmente in fase di lavorazione: le riprese sono iniziate nel giugno 2023. Insieme all'attrice protagonista, sono stati confermati altri membri del cast, tra cui Pier Luigi Pasino nel ruolo di Enrico Poët (fratello di Lidia), Sara Lazzaro nel ruolo di Teresa Barberis (moglie di Enrico), Dario Aita nel ruolo di Andrea Caracciolo.

Per quanto riguarda la trama, questa seconda stagione racconterà del tentativo di Lidia Poët di cambiare una legge che all'epoca dei fatti vietava alle donne di diventare avvocati. La protagonista continuerà a battersi per i diritti delle donne e sarà occupata in nuovi casi, tra cui uno che la riavvicinerà al giornalista Jacopo Barberis. Il nuovo procuratore del re, Fourneau (interpretato da Gianmarco Saurino) farà il suo ingresso nel racconto, trattando la protagonista come una sua pari e, allo stesso tempo, tentando in tutti i modi di ostacolarla nel raggiungimento del suoi obiettivi.

La Legge di Lidia Poët 2 arriverà su Netflix "prossimamente", con tutta probabilità entro il 2024: siamo ancora in attesa di una comunicazione ufficiale sulla data di uscita.