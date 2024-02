La leggenda di Aang, come ha fatto Netflix a creare Appa? Il video bts

Avatar: La Leggenda di Aang ha portato in live action una delle caratteristiche peculiari della serie animata ricreando alcune delle tante creature che i fan hanno potuto apprezzare nell’opera originale. Netflix ha diffuso un video dietro le quinte in cui ha fatto chiarezza sul lavoro dietro la messa in scena di questi esseri particolari.

Dopo aver riportato che Ken Leun durante il casting di Avatar: La Leggenda di Aang fosse convinto di provare la parte per uno dei film di James Cameron, torniamo ad occuparci della trasposizione dell’apprezzatissimo show animato per approfondire come la produzione sia riuscita a portare in una narrazione in carne e ossa le creature che popolano l’universo raccontato nella storia.

In un divertente ed esaustivo video dietro le quinte, Netflix ha mostrato le varie fasi che hanno portato alla realizzazione di Appa e di altri esseri di fantasia, sfruttando tanto la computer grafica quanto dei pupazzi animatronici di grandi dimensioni.

Nel video, il cast, il produttore e il regista hanno spiegato quanto sia stato divertente e complesso lavorare per rendere il tutto il più credibile possibile e sono stati mostrati bozzetti, render e ispirazioni che hanno contribuito alla riuscita di un risultato tutt’altro che scontato.

In attesa di scoprire qualcosa di più riguardo l'eventuale seconda stagione della serie, vi proponiamo in calce all’articolo il video behind the scenes e vi lasciamo con i primi voti su Rotten Tomatoes di Avatar: La Leggenda di Aang.