Io Sono Leggenda: una serie tratta dal film con Will Smith è in fase di sviluppo!

Si è parlato per anni di un reboot di Io Sono Leggenda, il celebre cult pop del 2007 con Will Smith, ma sembra che il tempo per ampliare il franchise sia arrivato: secondo THR, infatti, la Warner Bros sta sviluppando una serie TV ispirata all'iconico film.

Per chi non lo ricordasse, Io sono Leggenda si basa sull'omonimo romanzo del 1954 scritto da Richard Matheson che racconta la storia di Neville (Smith) che sembra essere l'unico umano a New York City che è riuscito a sopravvivere a un'epidemia mortale. Di notte, Neville è costretto a nascondersi dai mutanti disumani che vagano per la città, che sono il risultato di un esperimento condotto con il fine di di trovare una cura per il cancro.

Si tratta di un concept molto attuale, che è stato ripreso più volte scherzosamente nel corso della pandemia da coronavirus, soprattutto nel primo periodo. Adesso, dunque, a 15 anni dal film, sembra che si sia trovato il momento giusto per sviluppare questo progetto, dopo che in passato si era spesso parlato di eventuali reboot.

Parliamo, in ogni caso, di un'idea molto interessante per diversi registi, e riportata anche in altri film come The Last Man on Earth e The Omega Man. A quanto pare nel 1994 anche Ridley Scott voleva realizzare una sua versione di Io Sono Leggenda, che però non è mai andata in porto. Chissà, magari se fosse stata realizzata non avremmo il film con Smith. E voi, cosa ne pensate di questo reboot?