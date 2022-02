La Leggenda di Vox Machina, quando esce la Stagione 2?

La storia produttiva de La Leggenda di Vox Machina è più unica che rara. Finanziata dal basso con un crowdfunding fra i fan della campagna Critical Role di Dungeons & Dragons, ha accumulato tre volte tanto la cifra prefissata, assicurandosi già una seconda stagione grazie all'intervento di Amazon: quando potrebbe uscire?

Amazon sembra volersi fare sempre più strada nel fantasy con ogni format possibile, ma con risultati o previsioni spesso altalenanti. Per quanto riguarda il settore dei live-action prepara l’uscita della seconda stagione de La Ruota del Tempo, assieme alla (non più così) attesa Gli Anelli del Potere, su cui ha investito la bellezza di un miliardo di dollari. A confronto di budget del genere, dovrebbe impallidire e farsi piccolo piccolo, invece, un gioiellino animato come La Leggenda di Vox Machina, l’adattemento seriale di una fortunatissima campagna di Dungeons & Dragons (Critical Role) che invece ha stupito tutti – giocatori e non – molto più di quanto si ritenesse possibile, soprattutto se si considera l’autofinanziamento che l’ha resa possibile.

Grazie a questo, non era ancora stata distribuita su Prime Video la prima stagione, che già una seconda era stata messa in sviluppo grazie agli investimenti degli Amazon Studios, che sono subentrati a lavori già avviati dovendosi preoccupare solo di stanziare il budget per la seconda stagione. Ma quando potremmo vederla? La risposta risiede sia nella particolarissima nascita dell’adattamento, sia nelle tempistiche della stagione da poco conclusasi. Era il marzo del 2019 quando Critical Role lanciò una campagna di finanziamento per realizzare un corto di 22 minuti tratto dalle loro avventure su D&D. La cifra era stimata a 750.000 dollari, ma già dopo un’ora si era raggiunto il milione. Così sono state posti nuovi obiettivi per la realizzazione di altri episodi della stessa durata, arrivando a più di 11 milioni raccolti grazie a 88 mila sostenitori circa.

Con quel budget, Critcal Role avrebbe realizzato 10 episodi, ma a novembre dello stesso anno si è aggiunta Amazon, che ha acquistato i diritti di distribuzione della serie e ha commissionato 14 nuovi episodi: due sarebbero rientrati nella prima stagione, gli altri dodici nella seconda. Da questo punto in poi, Critical Role aveva previsto un solo anno di produzione per la stagione, considerando che i prodotti animati richiedono sempre tempistiche più ridotte per vedersi realizzati. La serie sarebbe dovuta arrivare alla fine del 2020 e sono state solo le chiusure dovute al Covid a rimandarla di più di un anno. Considerando questo e che ora quegli impedimenti sono cessati, oltre al fatto che la produzione non ha dovuto attendere la luce verde per un rinnovo, verrebbe naturale pensare che potremmo vedere la seconda stagione già fra un anno, nello stesso periodo del 2023. Buone notizie quindi per chi si è appassionato al titolo, capace di rendere in forma di serie tutte le meccaniche tipiche di un Gioco di Ruolo – dalla coralità dei ruoli alla struttura a main e side quest – ma di calarlo altresì nel vincente settore in espansione dell’animazione per adulti.