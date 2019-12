Le Leggende diventano superstar nella quinta stagione di Legends of Tomorrow

In un Q&A con TV Line, le star di Legends of Tomorrow, Caity Lotz (Sara Lance), Brandon Routh (Ray Palmer) e Dominic Purcell (Mick Rory), e gli showrunner della serie, Phil Klemmer e Keto Shimizu, ci anticipano qualcosina sulla nuova stagione.

Una premiere in stile mockumentary, dei superpoteri per Sara, un nuovo look e una nuova personalità per Zari (Tala Ashe) e il debutto di Caity Lotz alla regia del quinto episodio (Morthal Khanbat) sono solo alcune delle novità che ci attendono nella quinta stagione di Legends of Tomorrow.

"Le Leggende incontreranno il loro più temibile avversario finora... La fama!" scherzano, ma neanche troppo, gli showrunner. Come dicevamo, infatti, nel primo episodio che andrà in onda, i nostri eroi avranno a che fare con la popolarità derivata dall'essere diventate una sorta di superstar "Si monteranno un po' la testa" afferma con un ghigno Klemmer.

Intanto, vengono anticipati degli importanti cambiamenti nelle vite di Zari e Behrad (Shayan Sobhian) a seguito del "reset" avvenuto nel finale della quarta stagione, e anche Sara vedrà cambiare la propria vita grazie ai nuovi poteri che acquisirà; poteri che "le causeranno un sacco di problemi, e una delle sfide più grandi sarà capire come gestirli, come trasformare i limoni in limonata" dice la Lotz, che come annunciato, farà il suo debutto dietro la cinepresa in quella che per lei è già la sua "stagione preferita".

La season premiere di Legends of Tomorrow sarà il 21 gennaio su The CW.