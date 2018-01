Legion 2 ad aprile, novità sul coinvolgimento di Bryan Singer e sul Re delle Ombre

L'acclamata serie targata Legion , sta per tornare. O meglio: tornerà ad aprile sul network statunitense FX (da noi dovrebbe essere sempre FOX), sebbene non ci sia una data di uscita ben precisa.

Intanto, come rumoreggiato lo scorso pomeriggio in merito all'altra serie dei due studios, The Gifted, il filmaker Bryan Singer, in seguito alle accuse mosse nei suoi confronti nei mesi scorsi, non sarà più accreditato come produttore esecutivo dello show.

"E' stato proprio Bryan a chiederci di rimuovere il suo nome dallo show, ed è quel che abbiamo fatto" ha spiegato lo showrunner Noah Hawley "Ho incontrato Bryan quasi agli inizi della fase di sviluppo della prima stagione. Era interessato a dirigere il pilot, ma quando l'ho girato io, non l'ho più visto né ci ho più parlato. Veramente, era soltanto un nome sullo schermo".

Intanto è stato confermato il nuovo volto del personaggio di Amahl Farouk/Shadow King a.k.a. il Re Delle Ombre in questa nuova stagione, dopo esser stato interpretato da Aubrey Plaza e Said Taghmaoui lo scorso anno. Sarà l'attore Navid Negahban (Homeland) a dargli il volto.

Attesa, dunque, per il prossimo aprile quando i fan scopriranno cosa è accaduto a David e come verrà sviluppata la sua storia, nonché il suo forte legame con il padre, il Professor X.