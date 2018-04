Legion 2: Navid Negahban parla del "nuovo" Shadow King!

tornerà la prossima settimana e, questa volta, sarà l'attore Navid Negahban a interpretare il nefasto Re delle Ombre, che ha tormentato il mutante David Haller durante la prima stagione.

In un'intervista con ComicBook.com, Negahban ha discusso del suo modo di interpretare il personaggio e di come ha imparato dagli attori che in precedenza hanno interpretato il cattivo.

Negahban ha commentato il suo approccio al personaggio e la sua speranza di essere in grado di svolgere il ruolo facendogli giustizia:

"Penso che il viaggio e la vita del personaggio siano stati molto affascinanti. È in giro fin dall'inizio della creazione, o qualcosa del genere. Questa è la mia comprensione del personaggio. E le vite che ha vissuto, i viaggi che ha compiuto. Catturare tutto questo e incarnarlo era una sfida a sé stante. E, non so. Chiedermi di giudicare il mio lavoro è qualcosa che non riesco a fare. Penso che stia a voi farlo. E soprattutto, sono sicuro che quel mondo, il mondo dei fumetti, coloro i quali li leggono cioè, hanno la loro comprensione particolare del personaggio. Spero solo di essere stato in grado di rendere giustizia a questo ruolo perché Shadow King non è solo il personaggio dei fumetti, è un vero personaggio."

Quando gli è stato chiesto se ha letto i fumetti per ispirarsi, Negahban ha dichiarato che ha preferito rimanere nella visione improntata dal creatore della serie, Noah Hawley:

"Penso che il mondo di Noah sia affascinante, come pure il modo in cui vede il mondo dei fumetti e lo riesca ad incorporare nel presente. E mi piace anche come ogni personaggio incorpori uno strato di noi stessi, lui infatti fa sempre domande personali, per scoprirci e per far scoprire qualcosa di noi al pubblico. Penso tutto questo sia molto affascinante. Questo è stato il mondo che mi hanno presentato mi piace stare lì.“

Aubrey Plaza ha interpretato una delle forme di Shadow King durante la prima stagione di Legion e Negahban ha discusso di come abbia lavorato con lei per sviluppare la sua interpretazione del personaggio:

"Lei è stata molto utile. È stata molto generosa permettendomi di vedere il suo viaggio e la sua scoperta di Shadow King. E questo mi ha dato alcune basi, soprattutto perché Aubrey e Dan, sono già stati posseduti da Shadow King, quindi i movimenti che hanno creato hanno significato fondamentalmente che Shadow King ha creato qualcosa in loro, così da parte mia, osservandoli e comprendendoli, facendo domande, scoprire il loro viaggio, tutto è stato utile per capire i motivi e cosa c'è dietro Ahmal Farouk, il Re delle Ombre."

