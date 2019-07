Legion 3: Lauren Tsai parla di Switch e della sua ricerca di uno scopo nella vita

Nella terza e ultima stagione di Legion abbiamo potuto fare la conoscenza di Switch, un nuovo personaggio dotato della particolare caratteristica di poter viaggiare nel tempo. In un'intervista concessa a Collider, l'attrice Lauren Tsai ha parlato della sua esperienza all'interna della serie Marvel.

Le dichiarazioni sono state rilasciate mentre si stavano ancora svolgendo i lavori per la produzione della stagione, così come l'intervista di cui è stata protagonista Rachel Keller a proposito di Legion.

Ecco le parole dell'attrice a proposito della sua partecipazione all'interno dello show.

"All'inizio sentivo molto la pressione, ma una volta salita sul set ho iniziato a mettermi in gioco con questa incredibile squadra e ho subito capito la bellezza di questa serie. Si tratta di qualcosa a cui penserò per il resto della mia vita, un'esperienza che non dimenticherò mai. Ho imparato molto anche su di me, lavorare a una storia del genere è davvero una grande esperienza".

L'attrice ha poi proseguito parlando dello stile particolare della serie, legata al mondo dei supereroi ma allo stesso tempo un'opera introspettiva e psicologica.

"Si tratta di uno show dove l'arte visiva è un punto focale. Mi entusiasma sapere che le persone possono guardare alcune scene incredibili che abbiamo girato. Quando leggo gli script immagino sempre nella mia mente come sarà la scena, ma una volta sul set tutto viene realizzato in modo addirittura più grande".

Queste infine le dichiarazioni a proposito del potere posseduto dal suo personaggio.

"Il mio personaggio è una mutante ancora molto giovane e che sta cercando di capire come utilizzare al meglio le sue abilità, il significato che hanno e persino qual è il suo scopo nella vita. Oltre ai poteri, cerca anche di sentirsi importante per qualcuno. Quando incontra David, quindi, inizia a sentirsi veramente importante".

State seguendo l'ultima stagione di Legion? Attualmente viene trasmessa in America dal 24 giugno dall'emittente televisiva Fx, mentre in Italia è arrivata il 3 luglio all'interno del canale Fox, della piattaforma Sky. Potete visionare infine il promo della terza puntata.