Legion 3: Rachel Keller ci spiega il significato della parola 'eroe'

La serie TV Legion è tornata lo scorso 24 giugno con la terza e conclusiva stagione. Tra i personaggi che nel corso degli anni hanno dovuto affrontare cambiamenti radicali all'interno della trama principale, troviamo sicuramente Syd e il suo complicato rapporto con il protagonista David Haller.

Rachel Keller, l'attrice che presta il volto al personaggio, in un lunga intervista concessa a Collider durante i lavori di produzione dell'ultima stagione, ha reso noti alcuni importanti particolari relativi alle responsabilità di Syd e l'evoluzione del suo personaggio.

"Non possiamo ignorare gli eventi accaduti durante la scorsa stagione. Per quel che mi rigarda, in uno show del genere, sono portata a domandarmi 'Cosa significa essere un eroe? Qual è la cosa più giusta da fare?'. Fin dall'inizio, da quando lei incontra David, tutto è concentrato su di lui. Ci sono tante donne giovani che cercano di riparare agli errori di uomini egoisti e malati. Potendo sentire quello che prova anche lei, potremmo immedesimarci nella situazione. E questo per me sarebbe veramente eroico".

L'attrice si è poi soffermata sulla relazione tra il suo personaggio e quello interpretato da Dan Stevens.

"Per Syd questa relazione l'ha portata alla fine a vivere quello che è un rapporto con se stessa. Come in ogni relazione, si è trattato fondamentalmente di uno specchio che riflette ciò che stai provando. David va in giro a fare le sue cose, io faccio le mie. Un po come accade nelle relazioni. Inoltre lei deve ancora riuscire ad accettare e perdonare il suo comportamento".

Legion è una serie TV Marvel trasmessa dall'emittente via cavo FX. Racconta la storia e la particolarità di David Haller, un mutante in possesso di un immenso potere. La terza stagione viene trasmessa anche in Italia dal canale satellitare Fox, all'interno della piattaforma di Sky. Se state attualmente seguendo la serie, potete visionare il promo della terza puntata.