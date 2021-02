Legion, Dan Stevens sulla conclusione dopo 3 stagioni: 'Non poteva durare all'infinito'

Il finale di Legion ha concluso le vicende di David Haller, personaggio interpretato nel corso delle tre stagioni da Dan Stevens. Ecco quali sono i commenti del protagonista dopo il finale dello show prodotto da FX.

La serie incentrata sulla vita di David Haller ha riscosso un notevole successo di critica e pubblico, anche se in molti speravano di vedere altre puntate inedite incentrate sul celebre supereroe della Marvel. Non è dello stesso parere Dan Stevens, che ha discusso delle tre stagioni che compongono lo show con i giornalisti di Collider. Ecco il suo commento: "La cosa che mi è piaciuta di più è che Noah Hawley aveva già in mente tutta la storia. So che le persone vorrebbero che le serie andassero avanti per ventisette stagioni, ma non è fattibile. Non è il massimo, le vicende diventano meno interessanti, con un arco da tre stagioni, hai le caratteristiche di una storia, un inizio, una parte centrale e la fine. Non c'è una storia senza direzione. Mi è stata subito descritta la conclusione della serie e mi è piaciuta molto".

