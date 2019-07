Legion: disponibile online il promo della terza puntata della stagione finale

La storia di David Haller si sta avvicinando alla sua emozionante conclusione, ecco quindi il promo della terza puntata della stagione finale di Legion, dal titolo "Chapter 22".

Come potete vedere dal video, questa volta il protagonista della serie TV prodotta dal canale FX e disponibile in Italia nel palinsesto di Sky, dovrà tornare indietro nel tempo, per scoprire il motivo dell'abbandono da parte dei suoi genitori. Questo mentre lo scontro con il suo vero padre si preannuncia inevitabile. La sinossi dell'episodio invece è molto più avara di informazioni, rivelando solo che si parlerà della storia di una famiglia.

Come confermato anche dallo showrunner, i viaggi nel tempo saranno una componente importante di Legion 3, soprattutto per poter svelare il mistero sulle origini di David Haller. La terza stagione sarà l'ultima con protagonista l'eroe creato dalla casa Marvel, come confermato dai dirigenti del canale FX.

Nonostante la breve durata, lo show è stato decisamente apprezzato dai fan, anche grazie al particolare stile della regia e degli effetti speciali usati, come potete leggere nel nostro speciale sul climax visivo della serie TV di Legion.

Anche il lavoro fatto dagli attori protagonisti ha ricevuto critiche positive, soprattutto le interpretazioni di Dan Stevens, Rachel Keller e Aubrey Plaza. Se ancora non lo avete fatto, andate a leggere le nostre impressioni sulla seconda stagione di Legion.

State seguendo le puntate dello show con protagonista David Haller? Fateci sapere il vostro parere con un commento alla notizia.