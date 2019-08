Legion: il finale ha anticipato la creazione degli X-Men?

Il 12 agosto è andato in onda su FX l'episodio conclusivo di Legion, una sorta di spin-off ambientato nell'universo degli X-Men, senza però essere in continuità con la saga cinematografica dei supereroi Marvel, che qui non compaiono. Ma il finale ha riservato una sorpresa e un probabile rimando alla nascita del gruppo di mutanti.

Lo showrunner Noah Hawley, presentando la terza stagione aveva avvisato: "finalmente comparirà un filo che unirà il nostro show con le storie degli X-Men". All'inizio si pensava che questo filo fosse rappresentato dall'ingresso del Professor Charles Xavier, interpretato da Harry Lloyd, tra i personaggi del capitolo conclusivo della serie. Ricordiamo che il protagonista di Legion, David Charles Haller, è proprio il figlio del Professor X.

Hawley aveva anche anticipato l'importanza dei viaggi nel tempo e di come avrebbero portato alla chiusura dello show, concepito fin dall'inizio come un arco narrativo da svilupparsi in tre stagioni. Ebbene, tutto quello che è stato visto in questa stagione è stato in pratica riscritto, portando a una chiusura circolare dove l'ultima scena mostrata, con un David ancora bambino, è la stessa usata nell'episodio pilota. Ma con un piccolo cambio.

La prima volta, il professor Xavier abbandona il figlio ma ora invece decide di restare al suo fianco, ben sapendo cosa sarebbe successo altrimenti. Quest'azione dovrebbe impedire gli eventi apocalittici della terza stagione. In più, Charles dice alla moglie "Basta con i viaggi, basta con gli spargimenti di sangue. Ho sempre voluto essere un professore". Il richiamo al suo ruolo all'interno degli X-Men è abbastanza evidente e sembra suggerire proprio a un futuro coinvolgimento con loro.



Ma si tratta di un semplice riconoscimento del gruppo all'interno dell'universo narrativo o si è venuto a creare un universo alternativo in cui la scelta diversa compiuta da Charles porterà anche alla fondazione degli X-Men? Voi quale ipotesi preferite?