Legion ha finalmente restituito a David Haller il suo inconfondibile (e invidiabile) look

Ci sono volute quasi due stagioni intere di Legion, ma finalmente FX si è decisa a dare al David Haller interpretato dall’attore Dan Stevens un look simile a quello sfoggiato, da sempre, nei fumetti Marvel Comics. Tutti i dettagli dopo il salto!

Creato da Chris Claremont e Bill Sienkiewicz nel 1985, David Haller/Legione è X-Man principalmente riconoscibile a causa dei lunghi capelli che da sempre puntano verso il cielo. È un tratto fondamentale che i fan dello show di FX, Legion, temevano non avrebbe mai fatto capolino sul piccolo schermo. A quanto pare, sbagliavano eccome.

Nel più recente episodio del serial, David Haller si è mostrato con dei capelli molto lunghi e puntualmente rivolti verso il cielo. Non solo la capigliatura del mutante risulta molto accurata, ma il completo indossato dal personaggio è tratto direttamente dalla (recente) gestione di X-Men: Legacy firmata da Simon Spurrier e Tan Eng Huat. Questo è stato inoltre il primo episodio in assoluto in cui un personaggio dello show abbia parlato di David Haller utilizzando il nome di “Legione”.

Cosa ne pensate del nuovo look donato al personaggio? Non trovate anche voi che sia incredibilmente somigliante?



L’episodio finale della seconda stagione di Legion verrà trasmesso martedì 12 giugno sulla rete statunitense FX. La serie è già stata rinnovata per una terza stagione.