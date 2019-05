Legion: un poster psichedelico per l'attesa terza e ultima stagione

FX ha diffuso in rete un primo poster ufficiale - ad alto tasso di psichedelia - della terza e ultima stagione di Legion, il serial con protagonista Dan Stevens, ideato e prodotto da Noah Hawley.

Ancora bocche cucite sulla trama di questa stagione conclusiva, ma certamente ritroveremo protagonista il David Heller di Stevens e avremo anche la comparsa in campo per la prima volta di Charles Xavier, ovvero Professor X, nonché padre del protagonista. Alla fine dell'ultima stagione, David si è rivelato come il vero antagonista della storia e qui dovremmo vederlo in fuga con Lenny Busker (Aubrey Plaza) mentre Syd Barrett (Rachel Keller), lo Shadow King (Navid Negahban) e tutti allo Shadowland proveranno a fermare questo mutante di livello omega prima che sia troppo tardi...

A dare volto al Professor X sarà Harry Lloyd, già visto in Game of Thrones e in Doctor Who,che eredita quindi la parte da Patrick Stewart e James McAvoy, interpreti del personaggio al cinema; Stephanie Corneliussen (DC's Legends of Tomorrow) sarà invece la madre di David, Gabrielle. Questa terza stagione di Legion sarà l'ultima per volontà dello stesso Noah Hawley, il quale aveva concepito sin dall'inizio questa serie come un "arco narrativo narrato in tre stagioni".

Secondo le ultime dichiarazioni di Jeph Loeb, Legion sarebbe ambientato in un universo alternativo rispetto a quello degli X-Men della Fox raccontati al cinema e, dunque, potrebbe riapparire in futuro anche se ora i mutanti saranno reboottati dai Marvel Studios.

La terza stagione di Legion andrà in onda su FX a partire dal 24 giugno 2019.