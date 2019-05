Legion, il Professor X nel nuovo teaser della terza stagione

FX ha rilasciato un nuovo teaser della terza e ultima stagione di Legion. Nel video compare Charles Xavier, il Professor X degli X-Men, ossia il padre di David Haller. Il personaggio è interpretato da Harry Lloyd.

Il teaser di Legion 3 mostra quindi una breve introduzione al personaggio del Professor X. David Haller ricorda che aveva un padre, e che suo padre era nemico di Farouk.

Noah Hawley, showrunner della serie, ha anticipato che si vedrà la battaglia tra Xavier e il Re delle Ombre, che mette in moto gli eventi di Legion. "Sappiamo abbastanza” ha detto, “anche nella mitologia della serie, da sapere che quando David è nato suo padre è andato a combattere Amal Farouk e l’ha cacciato dal suo corpo. Quindi penso che quello che esploreremo è quella storia.”

FX ha annunciato a febbraio che la terza stagione di Legion sarebbe stata l’ultima. Non si tratta però di una cancellazione della serie: la rete ha precisato che la lunghezza del progetto è stato pensata da sempre in termini di tre stagioni. La terza e ultima vedrà Syd (Rachel Keller) allenarsi con il Re delle Ombre per affrontare David. "È stato difficile bilanciare la Syd del futuro e quella del presente” ha dichiarato l'attrice al Comic-Con di San Diego. "Ma la cosa più importante è come reagirà Syd quando le cose non vanno come ha pianificato. Quando ciò che ama e ciò che desidera non coincidono."

L’ultima stagione di Legion sarà su FX dal prossimo 24 giugno. Dai un'occhiata al poster di Legion 3.