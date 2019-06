Legion: il promo della terza e ultima stagione della serie

FX ha rilasciato l'atteso trailer della terza stagione della serie tv Legion. Protagonisti del video sono Davi Heller e Syd, che avrà il ruolo di protagonista in questo capitolo conclusivo.

Da poco il canale FX ha rilasciato il promo della terza e ultima stagione di Legion 3, la serie tv basata sui fumetti della Marvel.

Nel filmato si vede David Haller (Dan Stevens) guidare un'esercitazione di meditazione.

In questa nuova stagione il personaggio di Syd, interpretato da Rachel Keller, si allenerà insieme al Re delle ombre proprio per affrontare David, che da come si è scoperto nel finale della seconda stagione non è un vero eroe. Inoltre, verrà mostrato per la prima volta il padre di Haller, Charles "Professor X" Xavier degli X-Men, che avrà il volto dell'attore Harry Lloyd (su Everyeye.it trovate la recensione di X-Men: Dark Phoenix).

Al Comicon di San Diego, Keller ha parlato del suo personaggio affermando che dal momento che sarà lei l'eroina della terza stagione sarà interessante vedere come si comporterà quando ciò che ama e ciò che vuole finiranno per non coincidere, allora mostrerà davvero che tipo di persona vuole essere. L'attrice, inoltre, ha detto che ci saranno anche viaggio nel tempo.

A proposito della serie tv, che si differenzia dai fumetti poiché tutto è filtrato dalla prospettiva di David, lo showrunner Noah Hawley ha dichiarato che con questo capitolo conclusivo ci troviamo ormai ad alti livelli e in questo occasione il pubblico assisterà allo scontro tra Xavier e il Re delle ombre.