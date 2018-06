Legion è stato rinnovato per la terza stagione da FX!

La serie tv sul mutante più potente del mondo, Legion, è stata rinnovata per una terza stagione da FX. Il serial drama con protagonista Dan Stevens sta per concludere la messa in onda della stagione numero 2.

Legion è stata creata da Noah Hawley e parla della storia di David Haller, il figlio del Professor X degli X-Men, convinto, all'inizio di essere schizofrenico. Il ragazzo scoprirà poi di essere invece - forse - addirittura il mutante più potente che si sia mai visto sulla Terra. I fumetti di riferimento per Legion sono quelli scritti e disegnati da Chris Claremont e Bill Sienkiewicz.

Nel corso delle prime due stagioni vediamo David passare, nell'infanzia, da un istituto psichiatrico all'altro. Un giorno però l'uomo, passati i 30 anni, fa la conoscenza di un'altra paziente, Syd, interpretata da Rachel Keller e i due si innamorano. Andando avanti, Haller si rende conto che le voci che sente da sempre nella sua testa potrebbero non essere frutto di una malattia, ma reali... Tra i membri del cast ci sono anche Jean Smart, Jeremie Harris, Amber Midthunder, Bill Irwin, Aubrey Plaza, Jemaine Clement, Hamish Linklater e Navid Negahban.

Eric Schrier, Presidente Original Programming per la FX Networks e per la FX Productions ha dichiarato:

"Legion ha ridefinito la concezione stessa del "dramma del supereroe" e ha superato tutte le aspettative nel frattempo la storia si è sviluppata ulteriormente, nel corso della seconda stagione. Siamo incredibilmente orgogliosi del successo di Noah Hawley e siamo onorati di poter continuare una serie in grado di spingere sempre più in là i confini della narrativa televisiva convenzionale. Siamo inoltre grati per il contributo dei nostri produttori esecutivi, John Cameron, Lauren Shuler Donner, Simon Kinberg e ringraziamo Jeph Loeb e la Marvel Television, nonché il cast e la troupe di questo show innovativo."