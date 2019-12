LEGO: guardate questi incredibili set di Stranger Things, FRIENDS e Big Bang Theory

Appassionati LEGO, preparate occhi e portafogli per questi set a tema Stranger Things, F.R.I.E.N.D.S. e The Big Bang Theory. Dopo il salto vi proponiamo alcuni dei migliori modellini in stile mattoncino che sapranno ricreare perfettamente le atmosfere della vostra serie preferita!

Il destino di Hopper è appeso ad un filo e al momento non conosciamo la data di uscita di Stranger Things 4. Sembra, però, che il Sottosopra sarà nuovamente uno scenario centrale per le avventure dei nostri piccoli quattro protagonisti. Tra i set LEGO che vi segnaliamo ce n'è proprio uno che ricrea il famoso Upside-Down.

I fan di F.R.I.E.N.D.S. invece potranno rivivere le ambientazioni della sitcom più famosa al mondo con un set che ricostruisce l'iconico salotto in cui si svolgono gran parte delle peripezie dei protagonisti. Allo stesso modo, l'appartamento di Leonard e Sheldon è ricreato nei minimi dettagli nel terzo set che vi proponiamo.

Se volete visionarli o acquistarli, vi lasciamo i link all'acquisto. anche per visionare le immagini.

Cosa ve ne pare?