LEGO Masters USA, torna su Boing il game show dedicato ai celebri mattoncini

LEGO Masters USA è pronto a sbarcare in prima tv free su Boing. Il game show di successo dal 13 settembre andrà in onda il lunedì e il martedì alle ore 19.50 sul canale 40 del digitale terrestre. LEGO Masters USA è dedicato alla costruzione di incredibili strutture realizzate con i celebri mattoncini LEGO e sta per arrivare con la prima stagione.

Dieci squadre si sfideranno a colpi di costruzioni mozzafiato in una gara all'insegna di ingegno, fantasia e adrenalina.

A condurre questa nuova edizione di LEGO Masters USA sarà Will Arnett, voce originale di LEGO Batman Il Film e di BoJack Horseman, protagonista dell'omonima serie televisiva - qua trovate la recensione dell'ultima stagione di BoJack Horseman - mentre i giudici saranno i LEGO designer Jamie Berard e Amy Corbett, pronti a valutare le più incredibili creazioni dei più talentuosi costruttori del Nord America.



Le squadre saranno composte ciascuna da due appassionati costruttori amatoriali di LEGO di tutte le età, che seguendo le indicazioni dei giudici dovranno creare, con l'aiuto della fantasia e del loro ingegno una serie di strutture impressionanti, prendendo i mattoncini del Brick Pit, l'immenso magazzino LEGO della trasmissione.

I partecipanti verranno giudicati attraverso tre criteri: aderenza al tema della sfida, abilità tecniche ed estetiche. Le costruzioni saranno sottoposte a prove di resistenza come la forza di gravità, immersioni, colpi di mazze da baseball e persino a delle esplosioni.

Ad ogni episodio, ad eccezione del primo, verrà eliminata una coppia di sfidanti; la finale vedrà infatti soltanto tre squadre sfidarsi per un ultimo atto al cardiopalma previsto per il 12 ottobre.



Se siete dei fan di questi iconici e colorati mattoncini scoprite qual è il set di costruzioni LEGO con il più alto numero di pezzi in assoluto.