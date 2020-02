Per Lela Loren di Altered Carbon 2 la serie è come una tragedia greca

Come avete potuto leggere, a partire da oggi 27 febbraio è disponibile Altered Carbon 2 nel catalogo di Netflix. Nel frattempo vi segnaliamo questa intervista all'interprete di Danica Harlan Lela Loren.

L'attrice ha parlato del suo personaggio rispondendo alle domande di Entertainment Weekly: "Danica è proprio la figlia di suo padre, non ha una madre. Harlan ha usato la tecnologia per crearla partendo da un'embrione, è una sua immagine perfetta, le ha insegnato tutto quello che sa. Quindi nonostante lei voglia fare le cose diversamente da Konrad, in particolare nel suo rapporto con il Protectorate, Danica sa solo quello che suo padre le ha insegnato".

Lela continua poi ad analizzare la mentalità del suo personaggio: "Alla fine è questo quello che danneggia le rivoluzioni no? Spesso le persone che lottano per la loro libertà conoscono solo il modo di fare dei loro oppressori. Per quanto lei voglia aiutare queste persone Danica sarà sempre separata da loro a causa del suo privilegio. La differenza tra i Meth e il restante delle persone è molto maggiore rispetto al nostro dall'1%". L'intervista continua poi affrontando i temi principali della serie: "Una delle cose che amo di Altered Carbon sono questi temi che hanno già affrontato gli antichi greci nelle loro tragedie tra uomini e divinità, gli dei immortali sono quasi come dei bambini tiranni capricciosi e amorali".

