Lena e Andrea entrano nella giungla nelle nuove immagini di Supergirl

The CW ha pubblicato le foto del sesto episodio della quinta stagione di Supergirl, dal titolo Confidence Women. E dopo gli eventi di Dangerous Liaisons, proseguono le misteriose trame della serie con protagonista Melissa Benoist nei panni di Kara Danvers, ovvero Supergirl. Nelle immagini diffuse si vedono Lena e Andrea entrare nella giungla.

Lena Luthor e Andrea vanno in esplorazione nella giungla e faranno delle scoperte alquanto curiose. Secondo la sinossi ufficiale dell'episodio, l'avventura nella giungla potrebbe essere qualcosa che riguarda il passato.

Nella sinossi si legge che mentre il villain è in arresto presso il DEO, Supergirl cerca di capire chi è responsabile di certi attacchi. Nel frattempo Andrea e Lena ripensano al loro tumultuoso passato. Shannon Kohli ha diretto l'episodio scritto da Dana Horgan e Nicki Holcomb.



Creata da Greg Berlanti, insieme ad Ali Adler e Andrew Kreisberg, Supergirl è andata in onda nella prima stagione su CBS per poi passare a The CW. Si tratta di uno show firmato DC Comics, facente parte dell'ArrowVerse, essendo stata creata dagli stessi autori di Arrow, The Flash e Legends of Tomorrow. Al link potete vedere le nuove foto.

Nel promo del sesto episodio si vede Supergirl in cerca di risposte mentre di recente David Harewood ha risposto ai rumor sul suo passaggio a Legends of Tomorrow.

Protagonista di Supergirl è l'attrice Melissa Benoist, che recita in un cast composto anche da attori del calibro di Mehcad Brooks, Jeremy Jordan e Chris Wood.