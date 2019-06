Lena Dunham dirigerà Industry, serie HBO sul mondo della finanza

Lena Dunham, creatrice e interprete della serie tv Girls (sei stagioni tra il 2012 e il 2017), dirigerà per la HBO Industry, serie in otto episodi ambientata nel mondo della finanza. L’attrice figurerà anche come produttrice esecutiva.

Le prime notizie sullo sviluppo del progetto risalgono al 2017, quando Variety aveva parlato di una serie HBO prodotta dalla Bad Wolf di Jane Tranter, che ha in cantiere anche His dark materials (qui il teaser ufficiale). Il progetto è ufficialmente partito e la produzione è in corso a Cardiff, in Galles.

Industry ha per protagonisti un gruppo di giovani laureati poco più che ventenni che irrompono nel mondo della finanza internazionale. Sono in competizione per un numero limitato di posizioni presso una delle migliori banche di investimento di Londra, e i confini tra i ruoli di amico, collega, nemico e amante finiscono presto per farsi labili e confusi. La serie mostra una cultura aziendale definita dal sesso, dalla droga e dall’ego, oltre che da accordi e dividendi.

Si tratta della prima serie tv per gli scrittori emergenti Mickey Down e Konrad Kay dopo Gregor, il loro lungometraggio candidato al British Independent Film Award. Entrambi hanno una conoscenza diretta del mondo della finanza. “Le loro sceneggiature hanno un’energia che proviene dalla loro esperienza diretta in quel campo” ha detto Jane Tranter. “Siamo entusiasti di produrre la loro prima serie drammatica per HBO, che non ha mai paura di prendere decisioni audaci e supportare nuovi talenti.”

Lena Dunham dirigerà il primo episodio e sarà produttrice esecutiva di tutta la serie. Al momento non è in programma una sua partecipazione come attrice.

Tra i prossimi progetti HBO figura anche la miniserie The third day con Jude Law.