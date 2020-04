Lena Hadley di Game of Thrones e i suoi bizzarri tutorial di make up in quarantena

Mentre attendiamo l'arrivo del prequel House of the Dragon, possiamo osservare come sta trascorrendo la quarantena l'attrice che ha interpretato uno dei personaggi più importanti della serie: la Cersei Lannister di Game of Thrones ha deciso di mostrarsi in un video ironico su Instagram.

A differenza del perfido personaggio che ha portato su schermo, Lena Hadley sembra essere molto simpatica e disponibile allo scherzo, come è possibile notare dai numerosi contenuti che pubblica sui social. In questo periodo di isolamento ha deciso di allietare i followers dispensando improbabili consigli di make up.

Per il suo tutorial di bellezza mattutina si presenta con una spatola, una banana e un cucchiaio di legno: strumenti indispensabili per chi vuole prendersi cura della propria pelle e del proprio look... Consiglia poi di cospargersi la faccia di burro, così da avere l'aspetto di qualcuno che è stato all'esterno in una giornata di sole. Il tocco di classe è il pettine per i capelli, ovvero una piccola scopa impolverata.

Aveva già annunciato il video in maniera ironica, affermando che avrebbe dato consigli su come apparire perfetti al mattino, attraverso un complicato procedimento basato sull'utilizzo di una mano e del sapone. Era apparsa anche in una foto nella quale mostrava il volto coperto di dentifricio, in barba a chi spende centinaia di dollari per le creme di bellezza più ricercate.

Ecco come faceva Cersei ad apparire così impeccabile nella sua odiosa superiorità. Certo, immaginarsela mentre si copre il volto di burro e dentifricio fa un certo effetto... Intanto HBO ha abbandonato gli studios di GOT e ha confermato che in House of the Dragon tornerà un personaggio della serie principale.