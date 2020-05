Lena Headey, le 5 migliori interpretazioni della Cersei di Game of Thrones

Lena Headey faceva parte, insieme a gente del calibro di Sean Bean o Peter Dinklage, di quel gruppo di attori a cui la carriera aveva già riservato belle soddisfazioni ai tempi dei primi episodi di Game of Thrones.

La bella Lena era infatti già all'epoca un'attrice tutt'altro che sconosciuta, e sul curriculum vantava già alcuni ruoli di buon successo. Ma quali sono, dunque, le migliori interpretazioni di colei che ha dato volto a una delle donne più potenti e desiderate di Westeros?

Facciamo un salto indietro nel tempo e fermiamoci al 2005, anno di uscita de I Fratelli Grimm e l'Incantevole Strega, in cui una Lena Headey co-star di gente come Heath Ledger e Matt Damon interpreta, diretta da un certo Terry Gilliam, la cacciatrice Angelika (strani scherzi del destino: nel cast è presente anche Jonathan Pryce, con cui Cersei avrà non poco a che fare in Game of Thrones).

La vera popolarità arriva però due anni dopo, quando Zack Snyder le affida il ruolo della splendida regina Gorgo in 300; nel 2013 è invece la volta di The Purge - La Notte del Giudizio, in cui vediamo Headey nei panni della protagonista Mary Sandin.

Passiamo allora dal grande al piccolo schermo: come non ricordare la buona prova offerta nei panni di Sarah Connor in Terminator: The Sarah Connor Chronicles nel corso dei 31 episodi andati in onda tra il 2008 e il 2009. Dulcis in fundo, banalmente, la già nominata Cersei di Game of Thrones: personaggio amato e odiato come pochi, capace però di reggere sulle proprie spalle una complessità unica e alcune delle scene più intense della serie tratta dai libri di Martin.

Proprio Lena Headey ha recentemente ammesso che le piacerebbe moltissimo recitare in Deadpool; tornando alla serie HBO, invece, vediamo che fine ha fatto una delle acerrime nemiche di Cersei in Game of Thrones.