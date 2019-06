Lena Headey, la Cersei di Game of Thrones, 'in cerca d'amore' su Instagram

In un video pubblicato su Instagram, Cersei Lannister di Game of Thrones ha rivelato di essere alla ricerca dell’anima gemella. Beh, non proprio lei, ma l’attrice che la interpreta, Lena Headey. O meglio, probabilmente, un suo nuovo personaggio.

È difficile in effetti immaginare un’attrice con così tanti fan utilizzare i social per conquistare un pretendente, e del resto Lena Headey è già sposata. Il video, infatti, risale a una pausa-pranzo sul set del suo ultimo impegno, il film Gunpowder Milkshake di prossima uscita, in cui l’ex Cersei si presenta come Veronica e racconta presumibilmente qualcosa del suo personaggio.

Farfugliando a bocca piena, “Veronica” racconta di essere alla ricerca di un’anima gemella, “qualcuno con cui condividere i pasti, qualcuno a cui piaccia viaggiare, cucinare…”

Si tratta forse di una donna con le nevrosi e le frustrazioni di una Bridget Jones? E quest’uomo misterioso esiste già nella vita di Veronica, o è soltanto una figura ideale? Il video continua con Lena Headey che aggiunge: “Credo di essere soltanto in cerca d’amore.”

Comincia così a prendere forma la carriera post-Game of Thrones di alcune star della serie. Mentre Kit Harington sembra aver terminato il suo percorso di riabilitazione, si direbbe che Lena Headey abbia scelto un ruolo molto diverso da quello in cui il pubblico si era abituato a vederla. Resta ovviamente ancora legata alla figura di Cersei, di cui ha recentemente rivelato una drammatica scena eliminata al montaggio.