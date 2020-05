Lena Headey come Lady Deadpool? Ecco cosa ne pensa Rob Liefeld

La folle idea di Lena Headey non sembra essere poi così assurda per Rob Liefeld: del resto è lui il folle genio che ha creato Deadpool.

Chissà se la scherzosa richiesta della star di Game of Thrones avrà seguito. Quando ha ammesso di amare Deadpool e di volerlo interpretare forse non ha considerato che in effetti ci sarebbe davvero spazio per lei. Se nessuno è disposto a rinunciare a Ryan Reynolds per il ruolo da protagonista, rimane vacante il ruolo di Wanda Wilson, conosciuta come Lady Deadpool.

"Fatti avanti, piccola, fatti avanti! Lady Deadpool è fantastica. Anche lei è incredibilmente famosa, anche se forse non è ancora stata utilizzata a dovere, credo", ha dichiarato Liefeld a Comicbook.com.

Che questo possa essere davvero la genesi di qualcosa di grande? Sicuramente nel film non mancherebbero battute e doppi sensi sul personaggio di Cersei che potrebbero fare la felicità di tutti i fan di Game of Thrones. Nei fumetti Lady Deadpool fa parte dei Deadpool Corps, un team messo in piedi dal protagonista per contrastare un'entità chiamata Awareness. Ciascun membro del team è un Deadpool proveniente da una realtà alternativa e il personaggio femminile in questione proviene da un mondo in cui è scoppiata una seconda guerra civile americana a causa dei fascisti. Altri membri del team sono Headpool, Kid Deadpool e Dogpool (sì, la pazzia di questo franchise non ha mai fine).

Intanto Rob Liefeld ha attaccato la Marvel per la mancanza di piani su Deadpool 3.