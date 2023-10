Lena Headey compie 50 anni: 'Rischiavo la bancarotta, Game of Thrones mi ha salvata'

La vita di Lena Headey è stata tutt'altro che priva di ostacoli: pur lavorando già a Hollywood (la ricordiamo soprattutto per il ruolo di Gorgo in 300), l'attrice attraversò un periodo particolarmente difficile soprattutto dal punto di vista economico prima di finire a interpretare l'indimenticabile Cersei Lannister di Game of Thrones.

A parlarne è stata proprio l'attrice che oggi compie 50 anni e che qualche tempo fa si è detta preoccupata per i fan innamorati di Cersei: Headey, prima di superare i casting di Game of Thrones, aveva infatti in ballo una costosissima causa di separazione e si era vista costretta a vendere casa per non affondare completamente.

"Purtroppo dopo la costosa causa di divorzio da mio marito, per evitare la bancarotta sono stata costretta a svendere la mia casa di Hollywood. Ogni volta che un lavoro terminava guardavo la mia automobile e pensavo che un giorno avrei potuto vivere lì dentro. Game of Thrones mi ha salvata, è stata una vera sorpresa. Abbiamo girato per circa nove anni. Ho avuto due figli in quel lasso di tempo. Siamo diventati una gigantesca famiglia disfunzionale. Ci sono troppi ricordi meravigliosi tra cui scegliere. È stato fantastico" sono state le parole della star della serie HBO. Che dire, insomma: mille di queste regine folli e incestuose, Lena!