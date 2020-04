Lena Headey: continuano gli show instagram dell'attrice di Game of Thrones

Continuano i video divertenti che Lena Headey registra in casa durante la quarantena. Qualche settimana fa avevano parlato della routine di bellezza stravagante di Lena Headey, e l'attrice sta proseguendo con questo filone di video e dirette bizzarre e simpatiche.

La Headey incoraggia i suoi followers a rimanere a casa, e intanto da prova delle sue abilità come attrice in scenette divertenti con se stessa nel salotto di casa. L'ultima performance la vede intenta in una chiamata dal telefono-banana. Strano vederla in queste vesti (le sue vere vesti!) dopo le otto stagioni di Game of Thrones che l'hanno vista interpretare un personaggio tanto crudele e spietato, e che tutti abbiamo sperato di vedere redimersi in qualche maniera.

La malvagia Cercei Lannister (così è rimasta nelle menti di tutti i fan della serie tv HBO) è in realtà una donna piena di umorismo e si presta a filmarsi in sketch divertenti per staccare la spina e farsi una risata in un momento tanto pesante. In America infatti i contagi aumentano e molti personaggi dello spettacolo tentano di mandare un messaggio positivo per tutte le persone che li seguono. Un momento storico unico nel suo genere per le reti umane che sta creando tra star e gente comune.

Tra le attrici che come Lena Headey stanno approfittando dei social network per sentirsi più vicini ai fans c'è Catherine Zeta-Jones, che canta al karaoke, come anche Johnny Depp approdato per la prima volta su Instagram col suo account ufficiale.

