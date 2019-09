Lena Headey di Game of Thrones mostra su Instagram il suo nuovo tatuaggio

Lena Headey, l'interprete di Cersey Lannister in Game of Thrones, ha condiviso su Instagram una foto del suo nuovo tatuaggio, uno scarabeo con le ali spiegate, che ha sfoggiato sul dorso della mano destra in occasione della serata degli Emmy Awards.

L'attrice era candidata come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica, categoria in cui alla fine l'ha spuntata Patricia Arquette per The Act.

Nel post su Instagram, Lena Headey scrive: "Doctor Woo, sei un maestro. Sono già nel mio prossimo regno con il mio scarabeo."

Il tatuatore, appunto il Doctor Woo, ha ringraziato rispondendo con l'emoji delle mani giunte.

Molte altre persone hanno commentato la foto, tra cui anche diversi colleghi dell'attrice sul set di Game of Thrones.

"Oh, wow" ha scritto ad esempio Carice van Houten.

Alfie Allen, da parte sua, ha espresso il suo apprezzamento con l'emoji del fuoco, mentre Jonathan Van Ness di Queer Eye ha aggiunto un entusiasta: "Sìììì".

Game of Thrones si è aggiudicata per la quarta volta l'Emmy come miglior serie drammatica, battendo concorrenti come Better Call Saul e This Is Us, mentre Peter Dinklage ha vinto il premio come miglior attore protagonista in una serie drammatica, superando tra gli altri Giancarlo Esposito e il collega Nikolaj Coster-Waldau, che è tornato a parlare delle critiche al finale della serie. Kit Harington non ha ancora visto l'ultima stagione di Game of Thrones, per sua stessa ammissione, e chissà che la vittoria agli Emmy non lo spinga finalmente a darle un'occhiata.