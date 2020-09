Lena Headey: quali sono i prossimi progetti dell'attrice di Cersei in Game of Thrones?

Al numero di persone non particolarmente contente per il finale di Game of Thrones si può aggiungere di certo il nome di Lena Headey, che aveva manifestato il suo malcontento per il destino di Cersei Lannister nella serie scritta da Benioff e Weiss. Ciò non le ha impedito di tornare presto al lavoro su nuovi progetti in ruoli importanti.

Poco dopo aver finito di girare l'ultima stagione de Il Trono di Spade, la Headey è apparsa sul grande schermo nel ruolo di co-protagonista nel film Una famiglia al tappeto (Fighting with my Family), uscito nelle sale italiane il primo agosto del 2019 e che racconta la storia della wrestler americana Saraya "Paige" Bevis. Lena Headey interpreta nel film Saraya Knight, la mamma della lottatrice Paige.

Dopo lo scarso successo ottenuto dal film The Flood, nel quale ha recitato da protagonista, l'attrice britannica si è lanciata in due nuove pellicole, decisamente più promettenti, ma che, a causa della pandemia globale da COVID-19, non hanno ancora una data d'uscita: in Twist, libero adattamento del romanzo di Charles Dickens Oliver Twist, nel quale farà la parte della perfida Sikes, e Gunpowder Milkshake, thriller nel quale Lena ha recitato al fianco di Karen Gillan (la Nebula del Marvel Cinematic Universe). Il film vedrà raccontate le vicende di una madre e una figlia, entrambe killer professioniste, che cercheranno di distruggere un'associazione criminale prettamente maschile per la quale le stesse avevano lavorato. I titoli in italiano non sono stati annunciati al momento.

Un altro progetto sicuramente da tenere d'occhio è quello che vedrà la Headey recitare il ruolo da protagonista in Rita, remake dell'omonima serie televisiva Netflix, che sarà prodotta da Showtime. Rita, un'immatura madre single e insegnante decisamente sopra le righe, cercherà di farsi strada nella sua scuola, educando i suoi alunni a essere migliori dei loro genitori, e di ricostruire piano piano la sua vita. Anche in questo caso, la data d'uscita della prima stagione non è ancora stata annunciata, anche se sappiamo che la regista del pilot sarà Lisa Cholodenko, famosa per The L Word.

Mentre qualche tempo fa diverse speculazioni vedevano Lena Headey nei panni di Lady Deadpool, l'attrice interprete di Cersei Lannister ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un toccante tributo al suo ex collega Chadwick Boseman, scomparso di recente.