Lena Headey protagonista della nuova serie di Showtime, Rita

I fratelli Lannister torneranno presto sui vostri schermi: dopo l'annuncio di qualche giorno fa che vedeva Nikolaj Coster-Waldau protagonista di Gone Hollywood su FX, arriva anche la notizia che Lena Headey interpreterà il ruolo principale nella nuova serie tv targata Showtime, Rita.

Il pilot della dramedy, composta da episodi della durata di un'ora, ha ricevuto l'ordine da Showtime, e sarà scritto e prodotto da Christian Torpe, creatore dell'omonima serie originale su cui è basato lo show.

Lena Headey, oltre a vestire i panni della protagonista, Rita, farà anche da produttrice esecutiva.

Il personaggio interpretato dalla Headey è descritto come una "madre single testarda e anticonvenzionale, che si oppone in maniera disordinata e senza alcun filtro a ogni tipo di autorità, inclusa la sua famiglia".

"Rita è un personaggio deliziosamente sovversivo, e vi farà ridere e piangere nel tentativo di sfidare continuamente l'ipocrisia che la circonda. Va da sé che questo rende l'inarrestabile Lena l'attrice ideale per un ruolo da protagonista così dinamico" ha dichiarato Jana Winograde, President of Entertainment di Showtime.

