Faccia a faccia tra Lena e Kara in Tremors, l'ultimo episodio di Supergirl andato in onda

Vi avevamo annunciato che con il settimo episodio della quinta stagione di Supergirl sarebbe arrivato anche il momento della verità tra Lena e Kara, e così è stato.

Nell'episodio 5x07, Tremors, Kara (Melissa Benoist) porta con sé Lena (Katie McGrath) fino alla Fortezza della Solitudine. Qui le due cercano di rintracciare una delle più pericolose armi di Lex (Jon Cryer), in grado di mettere in pericolo anche i Kryptoniani, nascosta lì da Superman (Tyler Hoechlin).

Lena, però, ha un secondo fine: la ragazza è alla ricerca di qualcosa che possa aiutarla a mettere in atto i suoi piani, e sembra averla trovata quando le appare davanti Myriad, la pericolosa tecnologia che, una volta attivata, non può essere fermata, e che già in passato aveva minacciato la sicurezza di National City. E, guarda caso, proprio lo strumento di cui potrebbe beneficiare Lena per portare avanti il suo progetto per il controllo dei dispositivi tecnologici in modo da smascherare ogni bugia e tradimento.

Dopo aver evitato la cattura da parte di Rama Khan (Mitch Pileggi), con cui Supergirl dovrà vedersela nel prossimo episodio, Lena tenterà di mettere le mani su Myriad, senza però riuscirci. Scoperta da Kara, la giovane Luthor non può fare altro che rivelarle la verità: è stata lei auccidere Lex, non Supergirl, ed è stato il fratello a riverle la vera identità dell'eroina. Tutta la rabbia e il dolore per essere stata tradita dall'amica vengono fuori, e Lena ammette di averla usata e di volerla ferire come Kara aveva ferito lei.

Così Lena scappa via con Myriad dalla Fortezza, lasciandosi dietro una Kara devastata e impossibilitata a uscire.

A soli due episodi dall'arrivo del mega-crossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, la situazione in Supergirl si sta decisamente scaldando.

Supergirl è in onda ogni domenica su The CW.