Lena Waithe si unisce al cast della terza stagione di Westworld

Dopo l'ingresso di Aaron Paul nel cast, la terza stagione dell'acclamata serie sci-fi Westworld amplia i propri ranghi includendo la vincitrice dell'Emmy Lena Waithe.

A riportare la notizia Entertainment Weekly, che purtroppo ha confermato anche che al momento non sono stati forniti dettagli a proposito del ruolo dell'attrice.

Waithe è la creatrice della serie The Chi di Showtime, una delle sceneggiatrici di Boomerang del BET e negli scorsi anni ha fatto la storia delle televisione diventando la prima donna di colore a vincere un Emmy nella categoria per la miglior sceneggiatura per una serie comica grazie al suo lavoro su Master of None di Netflix.

Ricordiamo che nella terza stagione di Westworld dovrebbe figurare anche Antonio Banderas, ma in questi mesi la sua presenza non è ancora stata confermata ufficialmente. Quel che c'è di ufficiale invece è che i creatori della serie Jonathan Nolan e Lisa Joy in questi giorni hanno stretto un maxi-accordo con Amazon, che li porterà necessariamente a dover lasciare la Warner Bros. Television: da queste informazioni si potrebbe preannunciare che Westworld 3 possa rappresentare il finale della serie televisiva, dato che non è chiaro se HBO voglia proseguirla senza i suoi creatori alla guida di un'eventuale quarta stagione.

Per il momento le riprese dei nuovi episodi sono in corso, anche se non è stata comunicata una data di uscita. Ma che questa abbia a che fare col 2020 è cosa quasi certa.