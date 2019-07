Lennie James ipotizza la reazione di Morgan per Rick Grimes in Fear the Walking Dead

La star di Fear the Walking Dead, Lennie James, è intervenuto durante il recente San Diego Comic-Con, parlando e ha trattato vari temi riguardanti la serie, che tornerà per gli spettatori italiani dal prossimo 4 agosto su MTV, canale a pagamento della piattaforma Sky. James interpreta Morgan nella serie tv e ha risposto a diverse domande.

Se Morgan avesse saputo della scomparsa di Rick Grimes (Andrew Lincoln), Lennie James sospetta che per Morgan questa potesse diventare la sua 'nuova missione', proprio per il suo amico.

"Penso che avrebbe cercato di scoprire qualcosa in un modo o nell'altro" ha spiegato James "Penso che avrebbe camminato avanti e indietro per il Paese, sarebbe diventata la sua nuova missione, doverlo trovare".



Per Morgan, che per primo ha stretto un legame con Rick sulla scia dell'apocalisse, "Morgan si basa ancora su quell'uomo, su quell'amicizia e sul fatto che entrambi si conoscono in un modo che non permette a nessun'altra di conoscerli" ha spiegato l'attore "Quindi sarebbe fondamentale per lui".

Quando gli è stato chiesto se Morgan e Rick abbiano una possibilità di riunirsi nella prossima trilogia di film di The Walking Dead, distribuita da Universal Pictures, Lennie James ha detto che 'prenderebbe al volo l'occasione'.

"Mi sono divertito molto a lavorare con Andy, lavorerei con lui in qualsiasi giorno della settimana. Ogni occasione per tornare di fronte alla macchina da presa e sul set con lui la prenderei al volo".

Anche Andrew Lincoln è della stessa idea:"Non lo so, sento che c'è qualcosa nell'aria. Sento che non è ancora la fine per Rick e Morgan".

Ci sarà un grande cambiamento per la sesta stagione di Fear the Walking Dead, mentre qualche giorno fa è stato diffuso il promo della nona puntata della quinta stagione, che in Italia vedremo tra qualche giorno.