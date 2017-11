Lennie James lascia The Walking Dead per unirsi a Fear The Walking Dead

Importante perdita per il cast di, infatti, ha annunciato che lascerà il cast della serie principale per unirsi a quello del prequel, Fear The Walking Dead , in cui entrerà a far parte già a partire dalla quarta stagione.

L'annuncio è stato dato dallo stesso attore nel corso di un'intervista rilasciata di recente a Chris Hardwick, nel corso del quale ha confermato le indiscrezioni che erano emerse in precedenza, secondo cui uno degli attori dell'ottava stagione di The Walking Dead avrebbe lasciato la serie per unirsi al prequel: "si, sono io. sto per entrare nel cast di Fear The Walking Dead", ha affermato.

"La parte più difficile di questa decisione è stato lasciare The Walking Dead. E non parlo solo del cast, ma di tutta la crew" ha continuato laconico, salvo poi affermare che "non vedo l'ora di portare Morgan in un mondo completamente diverso, per farlo interagire con diversi personaggi, in un posto diverso".

Scott Gimple di The Walking Dead, nel frattempo, ha voluto rassicurare i fan: "anche se Morgan sarà presente in Fear the Walking Dead, ha un sacco di cose da dire in The Walking Dead. Nell'ottava stagione abbiamo già lanciato degli indizi sulla storia che andremo ad esplorare in Fear".

Anche il creatore della serie, Robert Kirkman, nel corso del panel tenuto al New York Comic Con, aveva lasciato presagire un grande evento.

"Vogliamo che questi personaggi dimostrino di essere in grado di sopravvivere con le loro gambe, raccontando le proprie storie" ha commentato dopo l'annuncio di James. Il fumettista si è detto convinto del fatto che il personaggio interpretato dall'attore "abbia un'identità tale da poter ritagliarsi un ruolo importante anche in Fear".