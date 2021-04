Leonardo, con quali accuse fu arrestato l'artista? La vera storia rispetto alla serie

La nuova serie di Rai 1 vede Aidan Turner nei panni di Leonardo da Vinci, il leggendario artista italiano del XV e XVI secolo e ci racconta la sua vita partendo da un misterioso omicidio.

Come hanno dichiarato i produttori di Leonardo, la vita dell’artista è stata romanzata, non realizzando un documentario ma un crime mistery che vede l’omicidio di Caterina da Cremona al centro delle vicende e il punto di partenza del racconto.



Nel primo episodio Leonardo viene arrestato a Milano con l’accusa di aver avvelenato Caterina, e mentre si trova in cella l'espediente narrativo del flashback ci permette di scoprire la sua storia dai suoi primi giorni da apprendista nella bottega di Andrea del Verrocchio a Firenze, e il primo incontro con la modella Caterina. Nel secondo episodio Leonardo viene arrestato con un’accusa per sodomia dopo essere stato sorpreso in flagranza di reato insieme al giovane modello Jacopo Saltarelli (Kit Clarke).

La storia come dicevamo è un po’ romanzata ma la domanda sorge spontanea: Leonardo è stato davvero arrestato? La risposta è sì, Leonardo da Vinci è stato arrestato nel 1476 quando aveva 24 anni.



Dopo una denuncia anonima fatta pervenire direttamente al Palazzo della Signoria, Leonardo da Vinci venne accusato di sodomia nei confronti del diciassettenne Jacopo Saltarelli in associazione con altre persone tra i quali Leonardo Tornabuoni, molto legato alla famiglia Medici.

Proprio il coinvolgimento di Tornabuoni farà sì che Lorenzo de Medici spinga perché tutto venga archiviato e così accadde, dopo un'indagine del tribunale competente vennero dichiarati “perdonati” dalla tremenda accusa.



La serie ha cambiato le circostanze dell'arresto ma il grande genio del Rinascimento fu davvero arrestato e accusato di sodomia. Scoprite la vera storia del rapporto tra Leonardo e Caterina da Cremona e fateci sapere che cosa ne pensate di questa nuova serie nei commenti.