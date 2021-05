Leonardo, all'asta per 10 milioni un'opera perduta di Da Vinci: scoprite quale!

L’interesse intorno a Leonardo da Vinci è tornato molto vivo dopo la messa in onda in prima visione mondiale su Rai1 della serie tv dedicata al genio del Rinascimento intitolata Leonardo. Ora da Londra arriva l'annuncio di Christie's: l’8 luglio la famosa casa d’aste metterà in vendita il preziosissimo disegno della Testa di orso di Leonardo.

L’opera proviene da un anonimo collezionista inglese, il minuscolo disegno di appena 7 centimetri per 7, raffigura una testa di un orso e sarà messo all’asta con un prezzo di partenza stimato tra 9 e 13 milioni di sterline.



Il disegno fu eseguito in punta d'argento su carta rosa pallido, con una tecnica insegnata a Leonardo dal suo maestro Andrea Cioni, detto il Verrocchio del quale diventò allievo nel 1469.



Questa vendita potrebbe stabilire un nuovo record mondiale per un disegno di da Vinci, attualmente detenuto dal suo Cavallo e cavaliere, un schizzo di appena dodici centimetri per otto, battuto all'asta sempre da Christie's per 8,14 milioni di sterline nel 2001.



Il disegno Testa di orso è attualmente esposto al pubblico da Christie's al Rockefeller Center di New York, per poi essere trasferito nella sede di Christie's a Hong Kong dal 20 al 25 maggio. Successivamente il tour finirà a Londra dove sarà visibile dall'1 al 6 giugno prima dell'asta milionaria.



In chiusura vi lasciamo con la nostra recensione di Leonardo e alla vera storia del dipinto Leda col Cigno di Leonardo.