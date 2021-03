Leonardo, chi era Caterina da Cremona? La vera storia della musa di Matilda de Angelis

Aidan Turner è tornato con un nuovo progetto, Leonardo, che lo vede interpretare il leggendario artista italiano del XV e XVI secolo Leonardo Da Vinci. Nel cast sono presenti anche Freddie Highmore, Giancarlo Giannini e l’astro nascente del nostro cinema, Matilda De Angelis nei panni della musa Caterina da Cremona.

Dopo numerosi film e documentari, ora è il turno di una serie che dal 23 marzo su RaiUno terrà incollati gli spettatoti per quattro prime serate per cercare di raccontare, appassionare e svelare di più sulla vita e il genio di Leonardo.



Ma chi era la bella Caterina da Cremona? È esistita davvero? Non si trovano collegamenti storici certi tra lei e Leonardo, l’unica Caterina nella vita dell’artista si suppone fosse sua madre anche se la sua figura è ancora avvolta nel mistero.

Nella serie Caterina è rappresentata come la modella, musa, amica e amore platonico dell’artista ma è un personaggio di finzione creato dagli autori per quello che definiscono “un crime mistery”.

Infatti proprio dopo l’omicidio di Caterina la serie si concentrerà su chi è il colpevole, raccontando di pari passo la storia dell’inventore e artista del Rinascimento.



In un’intervista a Repubblica, gli autori hanno dichiarato che la serie non è un documentario e che si sono ispirati a delle fonti vere. Sembra infatti che nei documenti siano saltati fuori dei contratti che dimostrano che una certa modella di nome Caterina abbia lavorato per Leonardo e il suo personaggio è ispirato ad alcuni bozzetti tra cui La Testa di Fanciulla (La scapigliata) conservato nella Galleria Nazionale di Parma.



"Gran parte di quello che vedrete è vero, ma ci sono anche episodi misteriosi” spiegano i creatori Frank Spotnitz e Steve Thompson “abbiamo cercato di riferire il più possibile la verità sulla sua vita e ci siamo concentrati sulle sue opere per far comprendere al pubblico la genialità di Leonardo".

Il produttore Luca Bernabei chiarisce: “Noi facciamo serie tv non documentari. Ci siamo ispirati a fonti vere ma, poi gli sceneggiatori hanno avuto la necessità di inventare qualcosa su una vita che ha molti punti oscuri. La storia di Caterina da Cremona, ad esempio, è vera perché ci sono dei contratti in cui Leonardo la chiedeva come modella. Noi abbiamo pensato che lei fosse la sua musa ispiratrice e abbiamo tessuto nella trama vera alcuni elementi di finzione".

La serie in otto parti proviene dallo scrittore e produttore americano di X-Files Frank Spotnitz e dallo scrittore britannico Steve Thompson, mentre Daniel Percival di The Man in the High Castle è uno dei registi.



Date un'occhiata al trailer di Leonardo con Aidan Turner e se avete visto la prima puntata fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate della serie.