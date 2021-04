Leonardo: ecco come potrebbe continuare la storia nella Stagione 2

Il grande successo della prima stagione di Leonardo porterà alla realizzazione di una seconda attesissima stagione della serie che racconta la vita del grande genio Leonardo da Vinci interpretato da Aidan Turner.

Creata da Steve Thompson e Frank Spotnitz la serie ha debuttato su Rai1 il 23 marzo 2021 e dopo la messa in onda dei primi due episodi ha ottenuto il rinnovo. Ma cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione? Quali grandi capolavori ci verranno mostrati? A rispondere è il produttore di Lux Vide, Luca Bernabei: "Parleremo di un Leonardo segreto a Roma".

E questo tanto basta per farci sperare di vedere nuovamente Leonardo e Michelangelo, interpretato da Pierpaolo Spollon, di nuovo insieme dopo le scaramucce che hanno avuto a Firenze.

Infatti ad entrambi era stato commissionato un dipinto per il Salone dei Cinquecento, la Battaglia di Anghiari a Leonardo e la Battaglia di Cascina a Michelangelo ma nessuno dei due porterà a compimento la propria opera. Non era certo la prima volta per da Vinci, che è sempre stato un po’ incostante, ma Michelangelo ha dovuto abbandonare il progetto per correre a Roma chiamato da Papa Giulio II per dipingere la volta della Cappella Sistina.

Dal 1514 al 1517, Leonardo ha vissuto a Roma, ospite del Papa Leone X e ha potuto approfondire i suoi studi di anatomia nell’ospedale di Santo Spirito. La città eterna non custodisce molte tracce del suo passaggio, a Roma troviamo solo l’incompiuto San Girolamo penitente custodito nella Pinacoteca Vaticana e realizzato però a Firenze nel 1480. Di altre opere realizzate a Roma non ci sono tracce anche se Giorgio Vasari ammise che Leonardo realizzò alcuni dipinti durante il suo soggiorno.



Probabilmente però la serie ci racconterà l’episodio legato all’accusa di stregoneria che lo portò a lasciare Roma e l'Italia per la Francia e la corte di Francesco I, suo grande estimatore. Infatti a causa degli studi sui cadaveri che Leonardo eseguiva nell’ospedale romano una lettera anonima lo accusò di stregoneria e lo costrinse di fatto a lasciare la città.



Insomma, non mancano di certo gli spunti per realizzare una seconda grande stagione ma nell'attesa vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Leonardo e a scoprire le migliori serie tv storiche della Rai.