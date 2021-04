Leonardo, come guardare le due puntate finali anche in streaming

La prima stagione della serie in onda su Rai1 dedicata a Leonardo da Vinci sta per concludersi, con gli ultimi due episodi in onda domani che faranno luce sull’omicidio della bella Caterina da Cremona e ci riveleranno l'epilogo della vicenda.

La serie crime mistery, come è stata definita dai produttori, è stata un successo per la rete con Aidan Turner nei panni del grande genio del Rinascimento fiorentino e Matilda De Angelis in quelli di Caterina da Cremona, musa dell’artista.



Leonardo è stato capace di conquistare il mondo con le sue opere ed il suo genio e la fiction ci mostra la sua storia condita da un efferato crimine al centro della trama, Leonardo è accusato dell’omicidio di Caterina e tramite i flashback ci viene raccontato il loro primo incontro, l’evoluzione dell’artista e le grandi commissioni come l’Ultima Cena e la Gioconda.

Gli episodi sette e otto andranno in onda domani 13 aprile 2021 su Rai1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre) a partire dalle ore 21:25.

Sarà possibile guardare gli episodi anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. Il servizio è disponibile su PC, smartphone, tablet e smart TV. Per accedere ai contenuti inclusi nel catalogo non è necessario abbonarsi, basterà creare un account gratuito. Dal 28 aprile Leonardo sbarcherà ufficialmente anche su Amazon Prime Video.



Aidan Turner si è detto orgoglioso del suo ruolo in Leonardo e il grande successo ottenuto dalla serie è sicuramente la ciliegina sulla torta per l'attore.