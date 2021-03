Leonardo, i creatori sul bacio gay che ha fatto clamore: 'Era giusto rappresentarlo'

Dopo l'ottimo esordio di Leonardo su Rai 1, su Twitter si è parlato moltissimo del bacio gay tra Leonardo Da Vinci e il modello Jacopo Santarelli, interpretati rispettivamente da Aidan Turner e Kit Clarke. Intervistato da Variety, uno dei creatori della serie ha detto la sua sulla questione.

"Ne abbiamo parlato molto e crediamo che questo aspetto facesse parte della sua vita. Quindi era giusto rappresentarlo," ha dichiarato il produttore Luca Bernabei durante un'intervista a cui hanno preso parte anche lo showrunner Frank Spotnitz e lo sceneggiatore Steve Thompson. "La mia personale sensazione era non volerlo ridurre ad un cliché. Non volevo metterlo in un angolo. Leonardo, come personaggio, è più grande della sua vita privata. È un patrimonio dell'umanità."

Ricordiamo che la scena in questione ricalca un episodio realmente accaduto nella vita dell'artista. All'epoca, nel 1476, Leonardo era poco più che 24enne e lavorava ancora alla bottega di Andre del Verrocchio quando venne denunciato in forma anonima e venne arrestato per sodomia.

"Ovviamente abbiamo rappresentato quella parte della sua vita. Abbiamo anche rappresentato il suo rapporto con Caterina da Cremona, che era la sua musa ispiratrice. La complessità del suo rapporto con il padre; con i suoi clienti e con il suo maestro, Verrocchio" ha aggiunto Bernabei. "Abbiamo rappresentato molte relazioni. Volevamo renderlo chiaro e fare in modo che lo show fosse accessibile a tutti. Volevamo che tutti provassero le stesse sensazioni di Leonardo. La mia idea di personaggio è fare in modo che tu sia con lui. Che, come pubblico, ti immedesimi in quel personaggio; lo ami e provi ciò che prova lui."

Per altri approfondimenti, in attesa dei prossimi episodi, vi lasciamo alle nostre impressioni su Leonardo.