Leonardo Da Vinci all'opera nel trailer della nuova serie Rai con Aidan Turner

L'annuncio di Leonardo aveva generato curiosità su come sarebbe stata rappresentata la storia del grande artista italiano nella nuova serie Rai con Aidan Turner e ora, grazie ad una breve clip, possiamo capire l'atmosfera che si respira.

Nel video troviamo l'attore con indosso gli abiti tipici del Rinascimento, concentrato sui suoi lavori di pittura. Dopo un breve momento all'interno del suo studio, lo vediamo intento a dipingere uno dei suoi capolavori, L'Ultima Cena.

La sequenza ci mostra il passaggio tra il momento in cui Leonardo sta ancora imparando a quello in cui lavora su commissione ed è diventato un maestro. Ci ritroveremo ad attraversare le varie fasi della vita di Da Vinci, e lo seguiremo all'interno del suo percorso creativo, senza trascurare l'aspetto umano e i rapporti con i committenti. L'espediente utilizzato vede ciascuna puntata della serie dedicata ad un'opera diversa di Leonardo.

Prodotta da RAI Fiction, Big Light Production, France Televisions e RTVE, la serie è stata creata da Frank Spotnitz, già autore di The X-Files e The Man in the High Castle e da Steve Thompson, noto per aver lavorato a Sherlock e Doctor Who. Sarà diretto da Daniel Percival e da Alexis Sweet (Don Matteo).

Nel cast, oltre all'Aidan Turner di Poldark, troviamo anche Giancarlo Giannini nei panni di Andrea Verrocchio, maestro di Leonardo, mentre Matilda De Angelis sarà Caterina da Cremona, sua amica e musa ispiratrice. La serie, prevista per il 2021, farà felici i fan delle serie storiche Rai, soprattutto ora che I Medici è giunto alla conclusione.