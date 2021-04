Leonardo ebbe davvero un figlio? La vera storia dietro l'intrigo

Il Leonardo Da Vinci che viene fuori dalla serie TV con Aidan Turner e Matilda de Angelis è ovviamente un ritratto solo in parte fedele del celebre artista e inventore toscano, la cui storia è stata inevitabilmente romanzata per renderla più adatta alla narrazione dello show. Ma cosa c'è di vero, ad esempio, nella storia della paternità di Leonardo?

Nella serie, infatti, il nostro ci viene presentato come padre adottivo di Francesco, figlio presunto di Caterina da Cremona e Ludovico Sforza: ma è esistita davvero una figura simile nella vita dell'artista che ci ha regalato opere come la Gioconda o la Vergine delle Rocce?

Assolutamente no: esattamente come tanti altri elementi presenti in Leonardo, le figure di Francesco e Caterina sono frutto della fantasia degli autori e non trovano un corrispettivo reale nei personaggi con cui si interfacciò il geniale inventore nel corso della sua esistenza. Ne consegue che, ovviamente, Caterina non fosse l'amante di Ludovico Sforza, che infatti non pare abbia avuto altre consorti al di là della moglie Beatrice d'Este.

Un elemento fittizio, dunque, la cui presenza è stata però fondamentale per coinvolgere gli spettatori nella visione della serie: a proposito di realtà e finzione, comunque, ecco come andarono davvero le cose tra Leonardo e i suoi genitori.