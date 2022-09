Squid Game, report clamoroso: Leonardo DiCaprio e altri di Hollywood nelle nuove stagioni

Come ben sapete, Squid Game ha fatto la storia degli Emmy Awards 2022, portandosi a casa i premi di miglior attore e di miglior regia. Lo show tornerà prossimamente con una seconda stagione, che grazie all'enorme successo della prima avrà un budget notevolmente superiore.

Parlando del futuro della sua creazione, il regista Hwang Dong-hyuk ha raccontato che sebbene nessun attore di Hollywood prenderà parte alla seconda stagione, le cose potrebbero ben cambiare per un eventuale terza serie. Ma quali star potrebbero prendere parte al progetto?

Che ci crediate o no, Hwang ha fatto il nome di Leonardo diCaprio. Durante la conferenza stampa post Emmy, il regista ha dichiarato che se Netflix darà il via libera per una terza stagione, non ci sarà più un cast composto solamente da coreani. Tra questi attori potrebbe proprio esserci DiCaprio, che in precedenza aveva scherzato con Hwang sull'adesione allo spettacolo. "Forse, se il tempo lo consentirà e se le possibilità lo consentiranno, dovremmo chiedergli di unirsi al gioco", ha detto Hwang, rivelando come DiCaprio sia inoltre "un grande fan".

Durante la stessa conferenza, Hwang ha rivelato che il budget per la seconda stagione, che sta attualmente scrivendo, è stato aumentato di molto. La produzione della seconda stagione di Squid Game inizierà il prossimo anno e la serie verrà probabilmente rilasciata nel 2024. Hwang ha inoltre fatto sapere di aver già deciso quali giochi saranno presenti nel sequel, senza però rivelarli.

E voi cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti! In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con la nostra recensione di Squid Game.