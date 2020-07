Leonardo DiCaprio svilupperà L'Isola, serie tratta dal celebre romanzo di Aldous Huxley

È Variety a rendere noto che la Appian Way, casa di produzione fondata nel 2004 da Leonardo DiCaprio, collaborerà con la In Good Company Film per sviluppare l'adattamento televisivo de L'Isola, il celebre romanzo utopico di Aldous Huxley.

Pubblicato nel 1962, il libro segue le vicende di un cinico giornalista naufragato sulle coste inaccessibili dell'immaginaria isola di Pala. Incaricato originariamente di sfruttare le risorse naturali del luogo, il viaggiatore fa conoscenza con una cultura che si avvicina alla perfezione. Gli abitanti del luogo, infatti, quasi completamente privi di contatti con l'esterno, hanno tentato di realizzare un progetto di società ideale, basata sul superamento di ogni complesso, sull'ampliamento della consapevolezza e sulla fusione armonica con la natura. L'esperienza altererà il corso della sua missione...

DiCaprio, che prossimamente lavorerà al fianco di Barry Jenkins per il film Netflix Virlunga, farà da produttore esecutivo per la Appian Way insieme al padre George DICaprio e Roee Sharon, mentre Andrew Alter e Jason Whitmore faranno da produttori esecutivi per la IGC Films.

Dal 2004, lo ricordiamo, la Appian Wat ha prodotto numerosi lungometraggi inclusi The Aviator, Shutter Island e The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, The Revenant di Alejandro Gonzalez Inarritu e più di recente Richard Jewell di Clint Eastwood.