Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, è scattato l'amore: c'è il primo bacio

Le voci di un possibile amore tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti circolano sul web già da diversi giorni, ma a quanto pare la supermodella italiana e l’attore americano non intendono più nascondersi.

Alcune foto pubblicate dal magazine Page Six, e ripresi da TGCom infatti mostrano i due in vacanza insieme ad Ibiza, dove evidentemente stanno trascorrendo qualche giorno incompagnia. Vittoria e Leonardo infatti sono prima stati visti ballare stretti uno all’altra, e poi scambiarsi delle effusioni in un locale.

I due ovviamente non sono passati inosservati, così come il bacio appassionato che si sono scambiati. Stiamo infatti parlando di uno degli attori più amati di Hollywood, che non è riuscito a nascondersi nemmeno dietro il classico cappellino nero ed una t-shirt anonima, ed una delle top model più famose a livello mondiale. La Ceretti, che lo scorso anno è stata tra le co-presentatrici di Sanremo, ha sfoggiato un top di pailettes che rifletteva le luci della discoteca. Le immagini hanno immediatamente fatto il giro del mondo e confermato il flirt di quella che è destinata a diventare una delle coppie più glam ed amate dagli utenti.



Secondo le ultime indiscrezioni, Vittoria Ceretti si sarebbe separata di recente dal marito Matteo Milleri, con cui era sposata dal 2020.